Solo oggi, 14 maggio 2020, da Carrefour risulta essere attivo un ottimo volantino tramite il quale l’utente si ritrova a poter acquistare alcuni dei migliori smartphone Android appartenenti alla fascia media del mercato, a prezzi incredibilmente bassi.

La campagna promozionale è fruibile, come sempre accade quando parliamo di Carrefour, solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, di conseguenza l’utente sarà a tutti gli effetti costretto a recarsi personalmente negli stessi per completare l’acquisto desiderato. Indipendentemente da ciò, ricordiamo comunque che i singoli prodotti sono disponibili in versione no brand con garanzia di 24 mesi.

Volantino Carrefour: occasioni da non perdere dai grandi prezzi

Il volantino Carrefour propone al pubblico un paio di sconti interessanti sugli smartphone Samsung, in particolar modo sarà possibile scegliere tra Galaxy A50 e Galaxy A70. Entrambi rientrano nella fascia media del mercato della telefonia mobile, come prestazioni sono molto simili tra loro, i prezzi equivalgono rispettivamente a 249 e 329 euro.

Se i suddetti non vi dovessero bastare, ricordiamo comunque che sono disponibili anche iPhone 7 a 319 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 279 euro, Galaxy A20e a 139 euro, Xiaomi Redmi Note 8T a 169 euro e Alcatel 1S a 79,90 euro.

Sempre all’interno della campagna corrente si possono scovare piccole occasioni legate al mondo della televisione, gli utenti possono infatti scegliere tra 7 modelli differenti con prezzi non superiori ai 499 euro.

Il volantino Carrefour, attivo solamente oggi, lo potete sfogliare direttamente qui sotto nel nostro articolo.