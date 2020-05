Le promozioni di casa WindTre hanno recentemente lanciato occasioni imperdibili, da cogliere immediatamente al volo per riuscire a risparmiare al massimo, senza comunque porre troppe limitazioni. La maggior parte delle soluzioni in commercio sono infatti distribuite in versione operator attack, ma esistono varie versioni in grado di soddisfare le richieste di ogni singolo consumatore.

Indipendentemente dall’offerta WindTre che andrete effettivamente a richiedere, è bene sapere che i costi di attivazione restano sempre gli stessi, nello specifico corrispondono a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, con l’aggiunta della prima mensilità. La portabilità, salvo rari casi o indicazioni differenti, è da considerarsi sempre obbligatoria.

Il trucco per raddoppiare i giga dell’offerta, e raggiungere quindi la fantomatica quota di 100 giga al mese, consiste proprio nell’attivare la versione Easy Pay. I vincoli imposti però non devono in nessun modo trascurati, ricordiamo infatti che sarà obbligatorio pagare tramite conto corrente bancario, oltre a naturalmente restare clienti WindTre per almeno 24 mesi, onde evitare il pagamento di una penale.

WindTre: le due versioni più richieste

Le promozioni più richieste del momento sono sostanzialmente un paio, Go 50/100 Top+ e Go 50/100 Fire. Nel primo caso l’attivazione è possibile solamente per gli uscenti da un operatore virtuale (no Kena, ho., Very, Lyca e PosteMobile), ha un costo fisso di 5,99 euro al mese e prevede l’accesso a illimitati minuti, 200 SMS, nonché 50/100 giga a rinnovo.

La Fire è invece pensata per i possessori di una SIM esclusa nella soluzione precedente, ha un prezzo di 6,99 euro al mese, nonché prevede la possibilità di godere di esattamente gli stessi contenuti.