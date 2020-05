In questi primi mesi del 2020 abbiamo passato in rassegna una serie di iniziative pensate da Vodafone per vecchi e per nuovi clienti. La compagnia inglese è costantemente al lavoro per offrire promozioni e servizi a tutta la sua platea di pubblico. Tra queste promozioni, spiccano anche alcune iniziative legate al mondo dell’intrattenimento.

Vodafone e Sky: la promozione per gli abbonati con costi da ribasso

Tutti i clienti di Vodafone, oramai da tempo, possono fare affidamento su una piattaforma divenuta popolare: stiamo parlando ovviamente di Vodafone TV. La piattaforma è disponibile per gli abbonati che hanno attivato un piano di telefonia fissa con reti in Fibra Ottica.

Attraverso Vodafone TV, gli utenti potranno accedere ai migliori canali di Sky utilizzando l’estensione del servizio con NOW TV. Rispetto ai normali costi di NOW TV, gli utenti Vodafone potranno beneficiare di sconti ancora superiori sui prezzi della pay tv satellitare.

La prima promozione è dedicata al ticket Sport. Tutte le esclusive di Sky (tra cui la Serie A, Champions League e Formula 1) saranno disponibili ad un prezzo ridotto di 20 euro anziché i classici 30 euro. Sempre al ticket Sport inoltre sarà possibile aggiungere il pacchetto Intrattenimento: in questa circostanza il prezzo finale per NOW TV si attesta sui 30 euro invece di 40 euro.

L’occasione è di tutto vantaggio anche per i clienti che decidono di attivare il solo ticket dedicato alle Serie TV. Lo sconto mensile, anche in questo caso, sarà di 10 euro, ma la riduzione non riguarda l’abbonamento a NOW TV ma bensì il proprio piano in Fibra Ottica.