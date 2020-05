Molti di noi hanno dei vecchi smartphone accantonati in qualche cassetto della scrivania. Un vero peccato visto che anziché stare lì a prendere polvere potrebbero tornarci ancora utili in molte occasioni. Esistono 12 idee da sfruttare per rendere riutilizzabile un telefono. Ecco quali sono.

Come riutilizzare uno smartphone che non usi più

I più determinati scoprono come estrarre oro ed argento dei circuiti interni dei telefoni. Ma la maggior parte di noi non ha tempo e voglia per cimentarsi in questa impresa. Potrebbe essere utile sapere che ci sono usi alternativi per telefoni messi in quarantena. Ecco alcuni esempi.