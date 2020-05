Gli utenti che in vista del campionato e di altri eventi sportivi hanno deciso di stipulare un contratto con uno dei servizi possessori di tali diritti (di trasmissione) non sono pochi, tra questi anche gli attuali clienti di Sky Italia. Privati della ragione principale per cui i contratti sono nati e dunque impossibilitati di godere di ciò per cui hanno pagato, i clienti che ad oggi si ritrovano con abbonamenti specifici attivati possono beneficiare di una serie di agevolazioni sulle proprie sottoscrizioni.

Sky Calcio e Sport: i rimborsi avverranno sotto forma di sconti, ecco tutto ciò che bisogna sapere

Appurato il fatto per cui Sky non si vede in alcun modo obbligata ad elargire dei rimborsi o delle scontistiche, informiamo i nostri lettori che, nonostante tutto, la società ha deciso di non abbandonare i suoi clienti e provvedere anche a delle soluzioni per chi, purtroppo, è rimasto sprovvisto del servizio per cui ha pagato.

Grazie all’area “Fai da TE” presente sul sito ufficiale di Sky Italia, dunque, ogni utente potrà richiedere un rimborso che prenderà la forma di sconto. In particolar modo sappiamo che: “tu che hai Sky Sport e Sky Calcio puoi richiedere uno sconto di 15,20€ al mese fino al 31/05/2020. Lo sconto è valido dall’adesione fino al 31/05/2020, ovvero pro-rata mensile”.

A tutti i nostri lettori interessati, precisiamo il fatto che dovranno essere loro a dover richiedere lo sconto o questo no verrà mai applicato in quanto non automatico. In fine, lo stesso, si attiverà solo dal momento in cui la domanda perverrà come inviata.