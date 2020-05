Negli ultimi anni, in seguito all’espansione dell’accordo Common Reporting Standard, la vita degli evasori fiscali è diventata sempre più complicata. Dopo i blocchi imposti dalle Isole Cayman e dalla Svizzera, infatti, migliaia di evasori sono stati costretti ad aderire alla “voluntary disclosure“, ovvero uno strumento che permette di regolarizzare i capitali non dichiarati, evitando di incorrere in pesanti sanzioni. Per chi non è intenzionato ad aderire alla “voluntary disclosure“, però, ecco di seguito quali sono i paradisi fiscali del 2020.

Paradisi Fiscali: ecco i paesi in cui non si pagano le tasse

Negli ultimi anni, oltre alle già citate Isole Cayman e Svizzera, hanno aderito al Common Reporting Standard anche ulteriori paesi, come Ecuador, Bermuda, le Isole di Man e Jersey, Gibilterra, Mauritius, Filippine, Barbados, Cile, Dominica, India, Niue, Seychelles, Uruguay, Trinidad e Tobago.

Ciononostante, però, nel 2020 sono ancora molteplici i paradisi fiscali definiti dalla Commissione Europea come “entità non cooperative per ciò che concerne le politiche fiscali“. Prima di addentrarci nella questione, però, è importante ricordare che la lista dei Paradisi Fiscali non è stata aggiornata dall’Agenzia delle Entrate e, di fatto, bisogna far riferimento all’elenco dell’Ecofin aggiornato il 12 marzo 2019.

Paesi Black List aggiornati a Marzo 2019 da Ecofin

Aruba – Caraibi Barbados – Piccole Antille (Caraibi) Belize – America Centrale Bermuda – Oceano Atlantico Emirati Arabi Uniti – Medio Oriente Fiji – Oceania Guam – Isola Marianne (Oceano Pacifico) Isole Marshall – Oceania Isole Vergini Statunitensi – Caraibi Oman – Medio Oriente Samoa – Polinesia Samoa Americane – Polinesia Trinidad & Tobago – America Centrale Vanuatu – Oceania

Paesi Black List presenti nella lista non aggiornata dall’Agenzia delle Entrate