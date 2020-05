La piattaforma di contenuti in streaming Netflix è pronta a lanciare l’attesissima ed ultima stagione della serie TV 13 Reasons Why. Quest’ultima ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori per ogni stagione.

Finalmente la serie TV più amata di tutti i tempi sta per arrivare al suo epilogo, sapremo quindi tutte le verità e riceveremo risposta ad ogni nostra domanda. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix: il 5 giugno sbarcherà l’ultima stagione di Tredici

Ad annunciare il suo arrivo è stata la stessa piattaforma tramite uno strappalacrime video sul proprio profilo ufficiale di YouTube. Purtroppo il colosso non ha ancora rilasciato il trailer ufficiale ma piuttosto con un commovente video di saluto che ha coinvolto tutti i giovani attori della serie. Gli utenti più attenti potrebbero comunque estrarre qualche interessante dettaglio dal video in questione.

L’appuntamento è quindi fissato per il prossimo 5 giugno 2020, non vediamo l’ora di scoprire come andrà a finire la storia. Vi ricordo che la terza stagione è ambientata otto mesi dopo gli eventi del finale della seconda stagione, ovvero lo Spring Fling di aprile quando Tyler ha minacciato di sparare a scuola e Clay l’ha coperto con l’aiuto di Tony.

La voce narrante è quella di Ani (nome completo Amarowot Anysia Achola, interpretata da Grace Saif) sta sfregando delle macchie di sangue su una maglietta bianca nel lavandino di casa sua. Nella sua mente si susseguono flashback di Clay che la accusa di avergli mentito e di Bryce che dice di avere bisogno di lei. Ani è giunta a Evergreen con la madre Amara Josephine, che di lavoro è badante, otto mesi prima, l’aprile scorso. Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.