L’operatore semivirtuale di Tim, Kena Mobile ha deciso di mettere nuovamente a disposizione, per un periodo di tempo limitato, la propria offerta Operator Attack denominata Kena 9.99 Flash.

Si tratta di un’offerta a tempo con 100 GB, molto simile a quella proposta anche durante la scorsa settimana. Ricordiamoci insieme cosa prevede ed il prezzo.

Kena Mobile ripropone l’offerta con 100 GB a 9.99 euro al mese

Molto probabilmente l’offerta in questione rimarrà attivabile fino alle ore 10.00 di domani 14 maggio 2020, salvo cambiamenti. A differenza della precedente edizione, sarà disponibile per circa 48 ore invece di 24. Vi ricordo che prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga di traffico dati in 2G, 3G e 4G fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload, il tutto al prezzo di 9.99 euro al mese.

Anche per questa settimana potrà essere attivata soltanto dai nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero provenendo da Iliad e di alcuni operatori virtuali, esclusi CoopVoce, Tiscali, Very Mobile e ho. Mobile. Non sarà quindi attivabile se si proviene da Fastweb, TIM, Vodafone e WINDTRE. Il costo di attivazione è gratuito, come quello della SIM e della spedizione.

Il nuovo cliente dovrà solamente sostenere solo una prima ricarica dell’importo di 10 euro per pagare il primo mese dell’offerta, con 1 centesimo di euro di credito residuo. Potrete attivare Kena 9.99 Flash direttamente sul sito ufficiale o presso i rivenditori autorizzati, tramite l’applicazione Kena Mobile o chiamando il servizio di assistenza clienti al 181. Per scoprire maggiori dettagli o tutte le altre offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.