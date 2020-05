Google Maps è uno dei servizi di punta di Google che ha riunito milioni di utenti nel corso degli anni. Funzionalità come la navigazione AR di Live View, nuove funzionalità di transito, previsioni di traffico e tanto altro rendono Google Maps una delle migliori soluzioni quando si è in viaggio.

L’app si è persino adattata all’era COIVD-19 fornendo informazioni su cibo, rifugi e negozi ancora in attività per gli utenti rimasti a casa. Mentre gli avvisi per la pandemia COVID-19 sono ancora attivi, Google sta implementando un’interfaccia utente riprogettata per la sua funzione di condivisione della posizione in tempo reale, nel caso in cui sia necessario uscire.

Google Maps continua ad aggiornarsi

La condivisione della posizione in tempo reale è stata introdotta a marzo 2017, consentendo agli utenti di condividere la propria posizione con i propri contatti. Le persone che hanno ricevuto una condivisione della posizione possono aprire Maps sui loro telefoni per vedere in tempo reale la posizione del mittente.

L’idea di base dietro la funzione è rimasta la stessa, ma l’interfaccia utente sta ricevendo un aggiornamento. Come riportato da AndroidPolice, un aggiornamento a Google Maps associato a un’implementazione sul lato server ha portato una nuova interfaccia di condivisione della posizione dell’app. Questo nuovo aggiornamento porta un nuovo pulsante e mostra informazioni più dettagliate.

Anche il prompt di condivisione della posizione è stato modificato, ora con bordi più arrotondati e un menu a discesa. La tua posizione corrente viene inoltre mostrata in una “carta”, insieme al tuo indirizzo attuale e al livello di carica corrente del telefono.