Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, meglio noto come Cristiano Ronaldo, è indubbiamente uno dei giocatori di calcio più forte di tutti i tempi. Gusti personali ma deve dividere lo scettro di numero 1 con pochi altri nella storia del calcio. C’è un campo però, e non è quello di calcio, nel quale non deve dividere la leadership con nessuno; parliamo dei social network. Se prendiamo ad esempio Instagram noteremo che, con 218 milioni di follower, è il più amato e seguito in senso assoluto.

Nei social il calcio entra fino a un certo punto, quel che è ancora più determinante è indubbiamente la perfezione fisica che lo caratterizza. E allora ecco che spunta una nuova pagina, guarda caso sempre su Instagram, in cui il campione Portoghese promette di svelare tutti i segreti per una perfetta forma fisica, proprio come la sua.

Cristiano Ronaldo pubblica il primo video di allenamenti

Nella nuova pagina Instagram si potrà vedere Cristiano Ronaldo nell’insolita veste di allenatore, in cui svela i segreti della perfezione fisica. Il mantra centrale della sua filosofia sembrerebbe essere “forza, velocità, disciplina, impegno”. D’altronde lo ha scritto proprio lui in uno dei suoi primi post. Si può anche osservare il primo video postato per questa nuova avventura; affondi frontali, laterali, flessioni e addominali. Dopodiché si passa ai glutei, gambe e infine dorsali. L’allenamento è davvero intenso, 6 minuti e 15 secondi in cui il campione sembra essere a suo agio nei panni di coach. Di seguito il video attraverso il quale si può accedere anche al canale in questione:

Per capire che di fenomeno si parla, bisogna solo pensare che in meno di 24 ore il video ha avuto circa 800 mila visualizzazioni e che la nuova pagina, con appena 15 post pubblicati, è già a quota 500 mila follower. Davvero niente male il fenomeno, anche se in questo caso sarebbe meglio parlare di fenomeno social.