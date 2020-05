CoopVoce: ChiamaTutti TOP 50 con tutto incluso ad un prezzo record

L’affollatissimo mondo dei gestori di telefonia mobile in Italia, ha prodotto un turbinio di nuove promo ma anche un valzer di utenti. In molti hanno cominciato a valutare più volte di abbandonare il proprio provider di fiducia, semplicemente per affidarsi a nuove soluzioni magari etichettate come vere e proprie scommesse. CoopVoce era sicuramente una di queste, anche se ad oggi si afferma come principale gestore dell’ambito virtuale mobile.

Tutti coloro che leggono una notizia del genere, non crederanno hai proprio occhi, dal momento che questo provider è stato uno dei più evitati inizialmente. CoopVoce non godeva di grandi contenuti all’interno delle sue offerte, è proprio questo teneva alla larga potenziali nuovi utenti. In seguito però l’azienda ha deciso di restaurare la sua strategia, portando nuove offerte piene di minuti, SMS e giga. La linea ChiamaTutti si è dunque migliorata e non di poco, mostrando offerte che ad oggi lottano con i grandi nomi.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 50 ha a disposizione tutto ciò che serve agli utenti e per pochi euro mensili

CoopVoce non ha mai avuto un seguito come quello attuale, visto che i numeri parlano molto bene dell’azienda. Tra i gestori virtuali, quello di Coop risulta il più affidabile, soprattutto grazie alle nuove offerte tra le quali figura la ChiamaTutti TOP 50.

La nuova promozione del gestore include al suo interno contenuti di altissimo livello. Sono infatti presenti nella promo minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 50 giga di traffico dati in 4G. La promo costa solo 10 € al mese ed è disponibile anche per i già clienti.