WindTre, dalla avvenuta nascita scaturita dalla fusione tra i brand Wind e 3 Italia, già può contare sul bacino di utenti più numeroso in Italia. La compagnia telefonia, inoltre, in alcune città della nostra nazione garantisce anche copertura totale del territorio.

WindTre, promozione con minuti no limits e 50 Giga a meno di 10 euro

Gli sforzi del team commerciale di WindTre sono incessanti nel corso di questi primi mesi di vita. L’obiettivo del provider è quello di sfidare ad armi pari i rivali storici nel mercato italiano – ovviamente TIM e di Vodafone – ed allo stesso tempo proporre una promozione che riesca a competere con le iniziative a prezzo scontato di Iliad.

Una delle migliori offerte di questi giorni è senza ombra di dubbio la WindTre Go. Già tanti utenti hanno scelto di sottoscrivere questa tariffa che mette sul piatto ampie soglie di consumo e prezzo da ribasso.

Con WindTre Go gli abbonati si assicurano minuti illimitati per le telefonate verso tutti i i numeri fissi e mobili a cui si aggiungono anche 200 SMS e 50 Giga per la connessione internet. Il costo mensile per il rinnovo della promozione WindTre Go si attesta sui 5,99 euro. A questo prezzo devono essere aggiunti soltanto 10 euro, una spesa una tantum per l’attivazione della rete.

La ricaricabile WindTre Go rappresenta, come altre iniziative del passato, una proposta winback. In base a tutto ciò, gli utenti non potranno attivare la promozione attraverso i canali online, ma dovranno premurarsi di rivolgersi in uno degli store ufficiali del gestore in Italia.