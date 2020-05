Sulla piattaforma di streaming online Netflix moltissimi utenti apprezzano ogni giorno le serie televisive che il catalogo offre, ma in particolar modo gli utenti hanno notevolmente apprezzato Lucifer, Vis a Vis e The Witcher. Le tre produzioni hanno riscosso un successo a dir poco incredibile, ma ora i fan aspettano un seguito per scoprire il destino dei relativi personaggi.

Purtroppo, a causa della pandemia globale e delle direttive imposte le produzioni cinematografiche sono tutte momentaneamente sospese per garantire una sicurezza a tutto il cast e all’equipe, ma soprattutto per limitare la diffusione del virus. Comunque, ecco quali sono le informazioni riguardo le prossime stagioni trapelate in questi ultimi giorni.

Lucifer, Vis a Vis e The Witcher potrebbero arrivare molto presto su Netflix o forse no: ecco le novità

La serie televisiva statunitense Lucifer potrebbe sbarcare da un momento all’altro con la quinta stagione anche se non con tutti gli episodi. Secondo alcune comunicazioni ufficiali, è previsto il lancio ufficiale sulla piattaforma di streaming online Netflix nei tempi previsti con una prima parte perché purtroppo devono essere ancora registrate le scene dell’ultima puntata, sospese a causa del Coronavirus.

Anche la serie televisiva britannica The Witcher è momentaneamente in pausa a causa del Coronavirus. Inoltre, la produzione ha sanificato tutto il set perché l’attore kristofer Hivju è risultato positivo al Covid-19 diverse settimane fa. Comunque, secondo alcune voci da corridoio potrebbe arrivare la seconda stagione nel corso dell’anno successivo.

Purtroppo, i fan di Vis a Vis non avranno un seguito. Arrivano le conferme ufficiali direttamente dalla produzione e la serie televisiva spagnola ha ormai fatto il suo corso. Per coloro affezionati alla serie, però, potranno guardare lo spin-off intitolato VisAVis El Oasis.