Se sei un appassionato di Twitter, la possibilità di pianificare i tweet può essere davvero utile e ci sono una varietà di plug-in di terze parti che possono aiutarti. Ora sembra che la piattaforma stia estendendo la funzione di programmazione in modo più ampio.

Come riporta The Next Web, alcuni utenti hanno già iniziato a vedere un’opzione di pianificazione apparire sull’interfaccia: puoi scegliere una data e un’ora specifica per il tuo post, oltre a vedere tutti i tweet che hai attualmente programmato. Questo è qualcosa che Twitter ha iniziato a testare l’anno scorso.

Twitter cerca costantemente di migliorare la sua piattaforma

La nuova funzionalità è simile all’esperimento che abbiamo visto a novembre. Ora sembra che più persone otterranno l’opzione, anche se, almeno per il momento, sembra che la funzione sia disponibile solo se si utilizza Twitter sul desktop tramite un browser web.

Non abbiamo ancora sentito nulla dallo stesso Twitter, quindi è possibile che questa sia solo un’estensione del test originale. Se questo è vero, la funzione potrebbe scomparire rapidamente come è arrivato o potrebbe improvvisamente diventare disponibile per tutti in una volta. Oltre a poter pianificare i tweet attraverso vari strumenti di gestione dei social media, la funzione è disponibile anche in TweetDeck, il client Web che è di proprietà di Twitter.

Twitter si è anche impegnato a sperimentare nuovi modi per mostrare le discussioni. Essere in grado di pianificare i tweet è senza dubbio utile, anche se può causare anche una grande quantità di imbarazzo sui social media se diventa mal programmato. Tuttavia, non c’è ancora traccia di un pulsante di modifica.