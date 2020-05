In questi due mesi, a causa dell’emergenza Covid, si sono moltiplicate le offerte di solidarietà digitale da parte dei gestori di telefonia presenti in Italia. Tra le varie promozioni, molte hanno la firma di TIM. La compagnia nazionale ha omaggiato i suoi abbonati con promozioni per la telefonia fissa, la mobile ed anche il settore intrattenimento.

TIM, con SIAE ecco tre mesi di TIMmusic a costo zero per tutti

Le varie promozioni legate alla solidarietà digitale comprendono ora anche i contenuti digitali. Il gestore, grazie ad un avvenuta partnership con SIAE, guarda a tutti quegli abbonati con età inferiore ai trenta anni. Per questa fascia di pubblico, infatti, sono disponibili tre mesi a costo zero per il servizio TIMmusic.

Per attivare questa promozione è necessario seguire una procedura composta da varie fasi. In primis, tutti gli interessati dovranno aggiungere un Like alla pagina ufficiale di SIAE su Facebook. A questo punto sarà necessario scattare un semplice selfie e poi fare un posto con lo stesso sulla propria bacheca di Facebook. Nel posto sarà necessario aggiungere l’hashtag #iorestoacasa.

Quando anche il selfie sarò stato condiviso sui social, si dovrà copiare l’indirizzo web del post e poi incollarlo nel banner della sezione ad hoc creata sul sito SIAE.

Una volta ottemperata a questa procedura, tutti gli utenti riceveranno un codice sconto. Per riscattare il periodo di abbonamento gratuito per il servizio TIMmusic, sarà necessario aggiungere l’apposito codice sconto o attraverso l’app di TIMmusic o nella sezione dedicata al portale sul sito ufficiale di TIM.