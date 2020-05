Una tipologia di mercato che sta ultimamente prendendo piede è quello dei top numbers, un mercato che ha trovato la propria fascia di utenti in tutti quei collezionisti e professionisti molto interessati a questa opportunità, dal momento che i top numbers mostrano delle caratteristiche particolari che li rendono molto ricercati.

Si tratta di semplici numeri di telefono, forse molto semplici, ed è proprio questo il punto, infatti questi numeri presentano delle peculiari sequenze numeriche che li rendono particolarmente belli e appetibili a sguardo e mente.

Queste combinazioni si palesano in sequenze ordinate o ripetute, generalmente di due o tre numeri, ed è proprio questo a renderle interessanti, dal momento che sono estremamente rare.

Numeri di telefoni d’oro, ecco chi li cerca e chi li acquista

Ovviamente a essere venduti non sono i numeri di telefono in se, bensì le SIM ad essi collegati, le quali sono ricercate attentamente dai collezionisti che le bramano per un punto di vista prettamente estetico.

Come se non bastasse i collezionisti non sono gli unici, infatti questi numeri sono desiderati anche dai professionisti, dal momento che non passano inosservati e ciò contribuisce ad aumentare la visibilità ai clienti come anche ad attrarne di nuovi.

Possiamo affermare che in campo professionale si tratta molto di un gioco psichico, infatti un numero facile da ricordare è anche più appetibile e gradito agli occhi di un cliente, che così ricorderà meglio un determinato professionista.

Secondo le stime fatte a seguito di vari acquisti, si calcola che un numero di questo tipo possa valere da un minimo di una trentina di euro ad un massimo di decine di migliaia, con addirittura un numero acquistato da un appassionato arabo per la spaventosa cifra di due milioni di euro.

Ovviamente il prezzo di questi numeri è molto variabile a stretta dipendenza dall’ordinamento delle cifre, più organizzate esse saranno tanto più alto sarà il valore, se avete uno di questi numeri potreste avere un piccolo tesoro.