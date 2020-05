Riverdale, Black Mirror, Suburra ed Elite fanno parte delle serie televisive più guardate sulla piattaforma di Netflix, e fortunatamente per i fan non sono ancora concluse. Gli utenti che usufruiscono del servizio della piattaforma sostenendo un abbonamento mensile non aspettano altro l’aggiornamento del catalogo o notizie a riguardo sull’arrivo delle nuove stagioni. Purtroppo, però, non ci sono al momento delle notizie ufficiali a causa del Coronavirus che ha bloccato momentaneamente tutto.

Black Mirror, Riverdale, Suburra ed Elite in produzione per delle nuove stagioni: ecco gli aggiornamenti

Suburra e Black Mirror sono sicuramente quelle più attese perché dall’uscita delle stagioni precedenti è passato circa un anno. La serie televisiva italiana che racconta la criminalità che coinvolge la Chiesa, lo Stato e le forze dell’ordine di Roma sarebbe dovuta sbarcare quest’anno sulla piattaforma di streaming online Netflix, ma purtroppo nessuno conosce notizie a riguardo. A quanto pare, all’arrivo del Covid -19 in Italia le riprese non erano ancora concluse e ora la produzione si ritrova momentaneamente bloccata.

Anche per quanto riguarda Black Mirror la situazione è la stessa. Purtroppo le riprese della sesta stagione sono momentaneamente sospese e l’unico a dichiarare qualcosa riguardo i nuovi episodi è il regista. A quanto pare, i fan dovranno aspettarsi una stagione molto più complessa rispetto le precedenti.

La serie televisiva spagnola Elite, invece, dopo aver debuttato la sua terza stagione quest’anno avrebbe dovuto lavorare alla quarta in questi mesi. Purtroppo, però, le riprese non sono proprie iniziate per rispettare la sicurezza dell’intera produzione.

Anche la serie televisiva Riverdale si ritrova nella stessa situazione a causa del Coronavirus. La quinta stagione potrebbe arrivare tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 secondo alcune voci da corridoio.