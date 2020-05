Pokémon GO è tornato a far parlare di sé e questa volta in occasione del magico evento sviluppato per il mese di maggio. Il titolo della Niantic creato appositamente per smartphone non demorde e persino in tempi duri come quelli dell’emergenza sanitaria, riesce a tener compagnia a milioni di utenti.

Sempre pronto a rinnovare la voglia di giocare grazie a sfide interessanti e festival pieni di avventure, anche questa volta Pokémon Go ha prefissato ai suoi utenti un nuovo obiettivo: portare a termine la ricerca mirata di Snubull per dedicarsi, nella domenica del 17 maggio, alla giornata dell’Aroma.

Pokémon GO: la giornata dell’Aroma inizierà domenica e vi sarà una sorpresa nello shop

Nel corso della giornata di ieri, sabato 9 maggio, chi ha partecipato alla ricerca mirata di Snubball ha avuto la facoltà di acquistare al costo di 480 monete un pacco evento esclusivo (lo stesso conteneva 3 super incubatrici, 2 pezzi stella, 3 aromi e 10 baccananas).

Per la giornata dell’Aroma, invece, Pokémon GO metterà a disposizione un’offerta esclusiva ai suoi players, la quale permetterà loro di ottenere 3 Aroma al costo di 1 pokémoneta. Grazie a questo oggetto sarà possibile attirare a sé Carvanha ma anche personaggi di tipo acqua e di tipo buio. Tra i presenti non mancheranno, infatti:

per la categoria acqua : Horsea, Tympole, Alomola e altri;

: Horsea, Tympole, Alomola e altri; per la categoria buio: Murkrow, Sableye, Scraggy e altri.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che Pokémon Go è un gioco gratuito disponibile sia per i dispositivi Android e iOS e che l’evento Aroma avrà luogo domenica 17 maggio dalle ore 11:00 alle ore 17:00