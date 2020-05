Passa a Vodafone con una delle offerte più spettacolari degli ultimi mesi, gli utenti si ritrovano infatti a poter raggiungere addirittura 50 giga di traffico senza doversi minimamente preoccupare della spesa fissa mensile, tra le più basse del periodo.

La promozione in questione, tuttavia, risulta oggettivamente essere distribuita in via esclusiva sottoforma di operator attack, ciò sta a significare che l’accesso è riservato solamente agli utenti che si ritrovano in condizioni d’uscita da Iliad o da un operatore telefonico virtuale in generale. Il costo iniziale da sostenere per la sua attivazione corrisponde esattamente a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile; in aggiunta a questo, va ricordato che gli utenti non dovranno sottostare ad alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, potranno decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi o accessori.

Passa a Vodafone: la promozione migliore

La passa a Vodafone oggetto del nostro articolo raccoglie al proprio interno tutto ciò che di buono abbiamo sperato di vedere, nello specifico permette di accedere a 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, passando anche per illimitati minuti da utilizzare per telefonare a chiunque, finendo poi sugli SMS senza limiti da inviare a qualunque numero di telefono in Italia.

La promozione può essere richiesta direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, nonché direttamente sul sito ufficiale, sempre e soltanto con portabilità obbligatoria del numero originario. Va ricordato, infine, che la massima velocità di navigazione effettivamente raggiungibile corrisponde a 600Mbps in download, livello praticamente ineguagliabile, nemmeno con un dispositivo di ultimissima generazione.