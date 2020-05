Dopo aver svelato ufficialmente i nuovi smartphone di punta Motorola Edge e Motorola Edge+, l’azienda ha intenzione di rinnovare alcune precedenti serie di device. Nello specifico, stiamo parlando dei prossimi device Motorola Moto One Vision Plus e Motorola Moto E7, entrambi avvistati sul portale Google Play Console.

Ecco i primi dettagli di questi nuovi smartphone a marchio Motorola

Partiamo analizzando quanto trapelato sul prossimo Moto One Vision Plus. Se consideriamo il nome, questo device dovrebbe vantare delle specifiche tecniche e un design migliori rispetto alla sua attuale versione. Tuttavia, stando a quanto trapelato online, questo smartphone non porterà molte novità, anzi.

Il display di questa nuova versione, ad esempio, avrà un classico notch a goccia centrale, abbandonando quindi il display con foro della precedente versione. I tagli di memoria saranno poi inferiori, pari cioè a 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. La versione del software, infine, sembra che sarà stranamente ancora Android 9 Pie (nonostante il suo predecessore abbia da poco ricevuto Android 10).

Passiamo ora ad analizzare quanto trapelato sul prossimo Moto E7. Il design di questo dispositivo è al momento sconosciuto, ma sappiamo che ci sarà comunque un display nel form factor di 19:9 e in risoluzione 720p (immaginiamo che possa avere una diagonale da almeno 6 pollici). Come processore ci sarà il SoC Snapdragon 632, ovvero lo stesso SoC che montava lo scorso Motorola Moto G7. La RAM interna sarà da soli 2 GB, mentre la GPU sarà la Adreno 506. Il software, invece, qui sarà più aggiornato rispetto al Moto One Vision Plus, dato che sarà presente Android 10.

Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli prima della presentazione ufficiale che dovrebbe avvenire ormai fra pochi giorni.