FIFA 20 è il gioco di calcio più amato dagli utenti di tutto il mondo. Tante sono le sfide che puoi affrontare mentre giochi a questo strabiliante gioco, ma ce ne sono alcune che sono veramente ostiche. Vuoi sapere dei consigli utili che ti possono aiutare a vincere tutte le partite? Continua a leggere.

Hai la possibilità di affrontare il tuo avversario durante il match con un 1 vs 1 classico, oppure fargli qualche trick. Nel gergo calcistico il trick è un numero, una finta, insomma un modo per raggirare l’avversario, per deriderlo. In FIFA 20 sono davvero tanti i trick che puoi mettere in atto, ma questi sono quelli più spettacolari.

FIFA 20: tutti i trick che puoi fare per battere il tuo avversario

Uno dei trick più amato dagli utenti è sicuramente l’elastico. Per compiere un elastico come lo faceva Ronaldo il fenomeno o Ronaldinho, che sia PlayStation 4 oppure Xbox One, basterà ruotare la levetta analogica destra di 180 gradi in senso orario, da destra a sinistra. Per compiere invece un elastico inverso, dovrete fare lo stesso movimento, ma in senso antiorario.

Un altro trick amatissimo dai calciatori e dai giocatori di FIFA, è sicuramente la rabona. Per fare una finta di rabona, sarà sufficiente premere L2 (PlayStation) o LT (Xbox) in corsa più il tasto del tiro o del cross. Successivamente a questo passaggio, annullate l’azione (con X su PS oppure A su Xbox) e muovete velocemente la levetta analogica sinistra in direzione opposta a quella di corsa. Inizialmente può sembrare difficile, ma se prendete padronanza col movimento, ubriacherete il vostro avversario.

Ultimi due trick di questa guida sono il sombrero da fermo e i drag back sombrero. Per il primo, vi basterà muovere la levetta analogica destra per due volte consecutive verso l’alto e successivamente verso il basso. Il secondo invece, si effettua tenendo premuto R1 su PlayStation o RB su Xbox, e muovere la levetta analogica sinistra in basso e poi premere R3.