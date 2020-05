Esselunga è inimitabile, solamente in questi giorni di metà mese l’azienda è perfettamente riuscita a lanciare una campagna promozionale tramite la quale invogliare il consumatore ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, nonostante comunque le notissime difficoltà economiche.

Tutti i prezzi che andremo ad elencarvi, è bene ricordarlo, sono da considerarsi validi esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio; gli acquisti, a dispetto di quanto si potrebbe effettivamente pensare, non possono essere completati online sul sito ufficiale (solamente per quanto riguarda i prodotti tecnologici).

Volantino Esselunga: risparmiare non è mai stato così facile

La migliore promozione del volantino Esselunga è sicuramente rappresentata dal Samsung Galaxy S10, un device di buonissima fattura e qualità generale, nonostante comunque sia sul mercato da ormai più di un anno. Il suo prezzo di vendita attuale, pari a 599 euro, rappresenta sicuramente un buon punto di partenza per gli utenti che vogliono avvicinarsi al brand senza strafare.

Discorso opposto per quanto riguarda l’altro prodotto di tecnologia incluso, stiamo parlando del TV Led United da 24 pollici, un dispositivo entry level di fascia assolutamente bassa, proposto oggi a soli 89 euro. Gli utenti che lo acquisteranno pretenderanno davvero pochissimo da lui, ma è anche vero che il prezzo finale è forse uno dei più bassi mai visti prima (se interessati, ricordiamo essere perfettamente compatibile con DVB T2).

Per maggiori informazioni non possiamo che invitarvi al più presto nei punti vendita fisici, le promozioni risultano essere in scadenza il 13 maggio 2020.