Oggi Apple ha rilasciato un aggiornamento a Logic Pro X, aggiungendo Live Loops, un beat sequencer, uno strumento di campionamento rinnovato e altro ancora. Apple lo definisce il “più grande aggiornamento” dell’app in quanto il software di produzione musicale lanciato con il suo nome attuale, Logic Pro X, nel 2013. I nuovi strumenti sono particolarmente focalizzati sulla musica elettronica, hip-hop e il beat making.

Logic Pro X: puoi utilizzare l’app implementando funzioni di GarageBand

L’aggiornamento aggiunge un paio di strumenti per la creazione di musica presenti in GarageBand da diversi anni che consentono agli utenti di iniziare a armeggiare rapidamente con ritmi e suoni. Live Loops consente ai musicisti di creare ritmi da una serie di loop regolabili che possono essere trascinati e rilasciati attorno a una griglia.

Queste nuove funzionalità potrebbero essere davvero utili per i musicisti a cui piace lavorare su entrambe le app di creazione musicale di Apple.

Sarai in grado di trasferire i Live Loop direttamente tra Logic e GarageBand dopo il nuovo aggiornamento. Log Sequencer Step offre più opzioni rispetto a Beat Sequencer di GarageBand, quindi puoi importare sequenze di GarageBand in Logic.

La nuova versione di Logic Pro X, versione 10.5, ha una serie di altri aggiornamenti, tra cui nuove macchine per suonare la batteria e aggiornamenti per la sua app complementare, Logic Remote , che consentiranno agli utenti di controllare strumenti come Live Loops con i controlli touch. Il programma di casa Apple è disponibile per 229,99 euro per i nuovi clienti. Al momento Apple offre anche una prova gratuita di 90 giorni.