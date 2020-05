Purtroppo anche un gioco innocente come Animal Crossing New Horizons non è scevro dalle truffe, soprattutto in relazione alle numerose segnalazioni online sui vari add-on venduti. Sono tanti gli utenti alla ricerca di nuovi abitanti da inserire nel loro personale mondo, e i malintenzionati questo lo sanno. E la cartina al tornasole della situazione ci viene dai gruppi presenti sui social che parlano di truffe all’ordine del giorno.



Purtroppo non tutti gli utenti sono scaltri nel riconosce subito i raggiri, soprattutto quando il prezzo richiesto per un abitante molto raro che vale molti soldi si attesta su prezzi assurdamente bassi. Forse è il caso che vi facciate un giro in rete per confrontare ciò che volete con altri venditori, soprattutto perché Nookazon, una delle piattaforme più usate per le transazioni su Animal Crossing, è piena di criminali.





Animal Crossing New Horizons nel mirino di nuove truffe

Per chi non la conoscesse, Nookazon funziona un po’ come Amazon o eBay e permette di controllare i feedback positivi o negativi di un venditore. Dunque è pacifico che se un dealer ha una reputazione un po’ troppo recente, con pochi feedback e tutti positivi, e ci offre un abitante raro di Animal Crossing New Horizons a cifre basse ci dobbiamo insospettire. Ma purtroppo anche venditori già segnalati come “scammer”, ovvero truffatori, hanno messo a segno diversi colpi su Nookazon. Segno che gli acquirenti non leggono le review.



Se avete intenzione di fidarvi a occhi chiusi, o se trovate che ciò che volete lo vende solo uno che ha pochi feedback, meglio pagare la merce in contrassegno alla ricezione. In pratica cerchiamo di dare una checklist delle cose da controllare quando fate acquisti online: