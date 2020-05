Tiscali Mobile è attualmente l’operatore telefonico virtuale che sta offrendo le offerte telefoniche economicamente più basse e vantaggiose al mercato. Tantissimi consumatori, infatti, sembrano aver rivalutato il, servizio telefonico di Tiscali soprattutto per l’ottimo rapporto tra qualità e prezzo.

Le sue offerte telefoniche attualmente sono quelle più basse sul mercato, difatti, i consumatori possono valutare quella di 3,00 Euro al mese, di 5,00 Euro al mese o di 9,00 Euro al mese. A seconda le proprie esigenze, ecco quali sono quelle disponibili attualmente in commercio.

Tiscali Mobile: ecco quali offerte telefoniche lancia in commercio

L’operatore telefonico virtuale inizia con la sua proposta telefonica base con la quale è possibile usufruire di: sessanta minuti verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, e 1GB di traffico dati con rete 4G. Per questa tariffa è necessario sostenere un canone mensile pari a 2,99 Euro.

L’altra offerta telefonica disponibile è Smart 10 4G con la quale è possibile usufruire di duecento minuti verso i numeri nazionali fissi e mobili, 10GB di traffico dati con connessione 4G e 10 SMS verso i numeri nazionali mobili. Il canone mensile di questa tariffa proposta dall’operatore telefonico virtuale è di soli 4,99 Euro.

Per coloro alla ricerca di una tariffa più prosperosa possono prendere in considerazione la Smart 30 4G. Con questa tariffa, Tiscali Mobile, propone minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili senza scatto alla risposta, 100 SMS verso i numeri nazionali mobili e 30GB di Internet in connessione 4G per la navigazione in rete. La tariffa prevede un canone mensile di soli 8,99 Euro.