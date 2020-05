Nelle ultime ore alcuni clienti dell’operatore Tim Italia, che hanno provato a contattare il servizio clienti al numero 119, hanno ricevuto un SMS che permette di attivare una chat su WhatsApp con l’assistenza digitale.

Provando a chiamare il 199 infatti, all’inizio della telefonata l’IVR afferma che è possibile ricevere assistenza via chat tramite la nota applicazione di messaggistica WhatsApp, specificando che verrà inviato un link per avviare la conversazione.

Tim effettua assistenza tramite l’applicazione di messaggistica WhatsApp

Altri clienti, in alternativa, hanno ricevuto il link per scaricare l’applicazione MyTim, dove è presente Angie, l’assistente virtuale dell’operatore che permette di ricevere assistenza via chat direttamente dall’applicazione nella sezione “assistenza”. I clienti che hanno avuto l’invito ad utilizzare l’applicazione WhatsApp hanno ricevuto un SMS contenente il link per avviare la conversazione.

Ecco il testo dell’SMS: “Per richiedere la assistenza TIM mobile tramite WhatsApp clicca qui: https//api.whatsapp.com/send?phone=393351237272“. Nel messaggio, come anticipato precedentemente, è presente il link che aprirà una nuova conversazione sull’applicazione di messaggistica, con il numero 3351237272, che corrisponde a quello dell’account WhatsApp Business ufficiale dell’operatore.

Questo stesso account di assistenza TIM su WhatsApp era stato lanciato già nel Novembre 2018, ma in quel caso era disponibile solo per i clienti TIM Pay. Ora l’operatore sembrerebbe aver esteso l’assistenza a tutti i clienti di rete Mobile. Per il momento non sappiamo se l’assistenza tramite WhatsApp è un modo per velocizzare le richieste, non avendo a disposizione molti operatori data l’emergenza coronavirus, oppure se sta solamente testando una funzione che implementerà a breve per tutti gli utenti.