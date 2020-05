Sky ha dimostrato in queste settimane di essere impegnata in prima linea contro l’emergenza Coronavirus. Da tempo, oramai, il palinsesto della pay tv è cambiato in maniera drastica. A causa dello stop forzato alle competizioni sportive, vi è stato un investimento sempre maggiore su serie tv e film.

Sky, dal Cinema allo Sport: ecco tutte le offerte di solidarietà digitale

Non sono mancate inoltre, sempre in questi due mesi, le famose iniziative di solidarietà digitale rivolte verso tutti gli italiani chiamati a restare per quanto possibile nelle loro abitazioni.

Anche in questo maggio continuano le iniziative speciali. Per gli abbonati, sono stati confermati due omaggi del recente passato. In primis, nel mese di maggio tutti i clienti che sono abbonati ai pacchetti Sport e Calcio potranno accedere alla visione completa di tutti i canali, compresi i canali dedicati al Cinema.

Sempre legato al Cinema c’è una seconda grande opportunità. Sono stati, infatti, confermati anche i due canali SkyCinema #iorestoacasa 1 e SkyCinema #iorestoacasa 2, presenti rispettivamente sulle posizioni 310 e 311 del telecomando.

Con questi due canali gli utenti si assicurano due contenitori ricchi di commedie ed action movie. Tra film di recente data e grandi classici, Sky proporrà a tutti gli abbonati un’ampia selezione di produzioni sia italiane che internazionali. La visione dei due nuovi canali Cinema è confermata sino alla data limite del 31 Maggio.

Per tutti coloro che sono, invece, già clienti del pacchetto Cinema è presente un’ulteriore iniziativa con sconti esclusivi per l’acquisto di titoli dalla piattaforma pay per view, Sky Primafila.