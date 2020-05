Il Samsung Galaxy A90 5G è stato presentato durante IFA 2019, di conseguenza moltissimi utenti potrebbero averlo dimenticato. Si tratta di un prodotto abbastanza particolare.

Secondo le ultime indiscrezioni lo smartphone in questione potrebbe debuttare anche in Italia il prossimo 15 maggio 2020. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy A90 5G arriverà in Italia il 15 maggio 2020

Il design si presenta molto classico, con una cover posteriore con tre diverse tonalità. Sulla piattaforma di e-commerce Amazon è apparso in versione Italiana, venduto e spedito dalla stessa piattaforma a partire dal prossimo 15 maggio 2020, questo ci ha fatto pensare che il suo debutto è davvero molto vicino. Vi ricordo che monta un display Super AMOLED da 6.7 pollici in risoluzione 1080×2400.

Dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 855 con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 512 GB con una MicroSD. Sul lato posteriore monta una tripla fotocamera rispettivamente da 48 + 8 + 5 megapixel, mentre sul lato frontale troveremo un sensore da 32 megapixel. Sul lato connettività troviamo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 con A2DP/LE, USB Type-C 2.0 e GPS integrati. Monta una batteria da 4.500 mAh e verrà presentato con a bordo il sistema operativo Android 9.0 Pie.

Il suo sarà un debutto in sordina, dopo ben 8 mesi di ufficializzazione e con un prezzo ancora non molto chiaro. Sappiamo solamente che non bisogna prendere come riferimento i 900 euro inseriti al momento, visto che a questa cifra sarebbe impossibile da compare come prodotto. Non ci resta che attendere la prossima settimana e scoprire se il lancio del nuovo Samsung Galaxy A90 5G avverrà ufficialmente anche nel nostro Paese.