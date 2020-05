Sembrano cadere dal cielo le nuove truffe da parte dei ladri del web. Stavolta però vanno ai danni della società che si occupa da sempre della gestione del servizio postale in Italia. La protagonista, vittima della nuova frode è Poste Italiane. I malfattori infatti si sono serviti di quest’ultima per compiere il reato in maniera più pulita e convincente.

Poste Italiane: quali sono le truffe che dilagano maggiormente nel web?

La trappola in questione è costruita intelligentemente seguendo un piano preciso: si serve innanzitutto di un mezzo veloce di diffusione. E quale scelta migliore se non i social network? (Per questo motivo è più semplice scovare truffe di questo genere). Dunque scorrendo tra i post di vario tipo, vi imbatterete in una possibile vincita di un iPhone 11 PRO MAX. A tal punto, sentendovi euforici e fortunati, vi imbatterete in un vicolo cieco. Accederete come da richiesta regalando i vostri dati personali ai malfattori, i quali saranno poi in grado di hackerarvi il conto corrente e lasciarvi di conseguenza senza nemmeno un euro in tasca.

Persino la Polizia Postale ha postato su Facebook un chiaro messaggio d’avviso agli utenti con le seguenti parole:

“Può sembrare veritiero questo post ma non lasciatevi ingannare, nessuno regala niente e questa è una delle tante truffe che sono presenti in questo momento sul web, non “tentate la fortuna” e non cadete in tentazione perché la truffa online non va mai in ferie, soprattutto in questo periodo.”

Ovviamente i truffatori agiscono per vie diverse, come per esempio tramite SMS ed e-mail che indirizzano a siti truffaldini molto simili al sito originale delle Poste.

Mi raccomando, non regalate MAI i vostri dati personali se non siete sicuri della veridicità dell’annuncio!