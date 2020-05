Come ogni settimana, la piattaforma di contenuti in streaming Netflix, anche durante questa lancerà dei nuovi contenuti nel proprio catalogo. Molti sono stati i titoli lanciati durante la prima metà del mese, ma ancora ne verranno proposti.

Qualche settimana fa abbiamo parlato dei contenuti attesi per il mese di maggio, senza entrare nello specifico delle settimane. Oggi andremo ad approfondire i contenuti attesi da oggi fino a domenica.

Netflix: i contenuti in arrivo durante questa settimana

Partiamo subito da oggi, lunedì 11 maggio 2020, la piattaforma lancerà la prima stagione della serie TV Processi Mediatici, che racconta le vicende di alcuni imputati, che vengono “condannati” dall’opinione pubblica, prima ancora di arrivare in tribunale. Arriverà anche il film Un buon Trip: Avventure psichedeliche. Nella giornata di martedì 12 maggio sbarcherà anche una nuova serie per bambini, intitolata Vera: Fiabe sorprendenti.

Il giorno successivo sarà la volta del film La Missy Sbagliata, dove Tim conosce due Missy, una è probabilmente la sua anima gemella, mentre l’altra decisamente no. L’importante sarà non confonderle!. Nella giornata di giovedì arriverà il film Natale da Chef, classico cinepanettone con Massimo Boldi. La giornata di venerdì sarà un po’ più impegnativa, arriverà qualche contenuto un più rispetto ai giorni precedenti.

Tra le serie TV troviamo la terza stagione di Magic for Humans, la prima stagione di White Lines, Lavoro a mano armata, i Ciarlatani e New School. Per quanto riguarda i film invece sbarcheranno Bianca come la Neve e Ti Amo, Imbecille. Ultimo titolo della giornata, ma non meno importante, la quarta stagione di Skam Italia. Non ci resta che iniziare a vedere i nuovi contenuti che più ci interessano.