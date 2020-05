La Casa di Carta è una serie televisiva spagnola che ha conquistato spettatori provenienti da tutto il mondo, un successo impensabile per Alex Pina (ideatore e sviluppatore) che inizialmente aveva progettato una semplice miniserie televisiva. I personaggi, le loro caratteristiche, i loro obiettivi, i loro intrighi e il loro essere una famiglia hanno suscitato un interesse pazzesco.

La quarta stagione ha superato ogni aspettativa e fortunatamente per i fan il finale di stagione ha anticipato l’arrivo di una quinta parte. A quanto pare, però, secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe anche una sesta parte per comporre, così, una terza stagione della serie televisiva spagnola più amata negli ultimi tempi.

La Casa di Carta 5 e 6: i lavori sono attualmente fermi a causa del Coronavirus

Alex Pina, ideatore e sviluppatore della serie televisiva spagnola, ha pensato bene di sviluppare anche una terza stagione dividendola quindi in una quinta e sesta parte de La Casa di Carta.

Sulla quinta parte in rete circolano già diverse supposizioni riguardo il destino dei personaggi, la banda purtroppo sembra non essere in una situazione piacevole perché non sono riusciti a scappare dalla banca di Spagna. Il professore, inoltre, è alle prese con l’ispettrice Alicia Sierra e, secondo alcune supposizioni, quest’ultima potrebbe decisamente unirsi alla banda. Secondo altre supposizioni, invece, il bambino in grembo dell’ispettore Sierra potrebbe essere di Berlino.

I fan non fanno altro che aspettare delle notizie ufficiali, ma purtroppo questo Coronavirus e le nuove direttive imposte hanno sospeso le riprese di questa quinta parte. Non resta che attendere l’arrivo di comunicazioni.