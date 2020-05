Huawei: arrivano alcune nuove funzionalità per i dispositivi wearable

HUAWEI Watch GT2e ha mostrato, dopo la sua presentazione, per la prima volta il monitoraggio dei livelli di saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) su un wearable.

Questa funzione è ora disponibile anche su altri dispositivi della casa come HUAWEI Watch GT2 (modello da 46mm o da 42mm), HUAWEI Band 4 e HUAWEI Band 4 Pro. Questi potranno testare il livello di SpO2 e valutare le proprie condizioni di benessere in appena un minuto. Per attivarlo, basta scegliere questa funzione dal menù dei propri smartwatch o ftness band Huawei e il test inizierà automaticamente.

Diverse altre funzioni sono ora disponibili anche sui modelli HUAWEI Watch GT2 (modelli da 46 e 42mm) come ad esempio il monitoraggio del ciclo mestruale con calendario, la possibilità di scattare foto direttamente dallo smartwatch. Ecco poi anche nuove watch faces per personalizzare il quadrante, il riconoscimento e la personalizzazione dell’attività sportiva.

MONITORAGGIO DEL CICLO MESTRUALE

Inserendo sull’app Huawei Health alcuni parametri come inizio e durata del proprio ciclo, si riceveranno promemoria personalizzati direttamente sul proprio smartwatch. Sarà possibile monitorare dal proprio HUAWEI Watch GT2 l’inizio e la fine del ciclo e dei giorni fertili.

WATCH FACES ANIMATE

Con in nuovo aggiornamento gli utenti potranno personalizzare i loro smartwatch e scegliere dei nuovi quadrantianimati, progettati appositamente per l’utilizzo in movimento e resi ancora più fluidi.

CONTROLLO FOTOCAMERA

Prima disponibile solo per i modelli HUAWEI Watch GT2e, questa funzione sarà implementata sui HUAWEI Watch GT2: una volta effettuato il pairing con il proprio smartphone, semplicemente cliccando sull’icona della fotocamera sull’interfaccia dell’orologio si attiverà il controllo remoto della fotocamera e del timer per lo scatto.

Questa funzione è destinata esclusivamente a scopi di fitness e benessere e non all’uso per la diagnosi di malattie o altre patologie, né per la cura, il sollievo, il trattamento o la prevenzione di malattie