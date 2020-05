Sei sei alla ricerca di qualche simpatico gioco per intrattenere le tue giornate di isolamento a casa, in questo articolo ti proponiamo una serie di titoli che puoi scaricare gratuitamente sul tuo PC. In via preliminare, specifichiamo che per poter scaricare ed eseguire i titoli di cui parleremo a breve, sarà necessario essere in possesso di Steam sul proprio computer, il software può essere scaricato gratuitamente da questa pagina.

Tre giochi gratis su Steam

Su Steam può essere scaricato il nuovissimo gioco Delores A Thimbleweed Park Mini Adventure, una sorta di “parte dieci” che completa la storia del gioco. A dire il vero, come chiarito dallo stesso Ron Gilbert, non si tratta di un vero e proprio sequel di Thimbleweed quanto di un esperimento realizzato per testare alcune meccaniche e le potenzialità dell’engine utilizzato. Proprio per questo motivo, il gioco potrebbe presentare dei bug e potrebbe crashare improvvisamente. Il titolo consiste in una mini-avventura con protagonista il personaggio di Delores, tornata in città dopo aver lasciato il suo lavoro per documentare la sua vita con l’aiuto della sua macchina fotografica. Delores A Thimbleweed Park Mini Adventure può essere scaricato gratuitamente da questa pagina.

Altri giochi che possono essere scaricati gratuitamente su Steam sono: Showdown Bandit, un action-stealth-horror dai disegni davvero particolari, che cala il giocatore nei panni di una vecchia marionetta che era solita esibirsi in uno spettacolo dedicato ai più piccoli, e che è adesso rimasta intrappolata nella misteriosa Showdown Valley; ed Evil Genius, un simulatore di dominazione mondiale attraverso cui otterrai un potere globale.

In questo ultimo caso, per scaricare il gioco sarà dapprima necessario registrarsi al sito di Rebellion e collegare poi il proprio account con quello di Steam. Si riceverà poi una mail contenente il codice per scaricare Evil Genius gratuitamente sul PC.