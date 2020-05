Huawei ha approntato il nuovo aggiornamento per la grafica e le funzioni innovative delle EMUI 10.1 ma molti assaporano già la versione EMUI 11. L’inedita versione dell’interfaccia personalizzata è arrivata ufficialmente con l’esordio pubblico dei nuovi e sfavillanti Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro+.

Diversi smartphone stanno ricevendo l’update proprio in questi giorni dopo l’annuncio della lista completa di tutti i dispositivi che troviamo più in basso. Secondo varie indiscrezioni la società cinese avrebbe anche le idee chiare in merito al rollout della successiva per la quale si indicano i seguenti modelli compatibili.

EMUI 11

Mate 30 Pro,

Mate 30,

Mate 30 RS Porsche Edition,

Mate 20,

Mate 20 Pro,

Mate 20 X,

Mate 20X 5G,

Mate 20 Porsche Edition,

Mate X,

P40,

P40 Pro,

P40 Pro+,

P30,

P30 Pro,

Nova 6,

Nova 6 5G,

Nova 5T,

Nova 5 Pro,

Nova 5Z,

Nova 5i,

Nova 5i Pro.

EMUI 10.1