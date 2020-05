Netflix, considerato ormai il Leader nel mondo delle Serie TV e dei Film, ha lavorato duramente negli ultimi anni al fine di produrre delle serie televisive di grande spessore. Fra i contenuti maggiormente apprezzati dagli utenti non possiamo non citare le serie TV Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra che, dopo il successo ottenuto negli ultimi anni, hanno finalmente ottenuto la conferma, da parte del colosso Americano, del loro ritorno sul piccolo schermo.

In seguito alla cancellazione di alcuni show, infatti, Netflix ha recentemente annunciato un’aumento di budget per alcune delle serie televisive di punta tra cui, a quanto pare, anche Elite, Riverdale e Black Mirror

Per quanto riguarda Suburra, invece, la serie televisiva Italiana sembrerebbe essere in una situazione completamente diversa. Dopo aver riscosso un forte successo, infatti, quest’ultima si avvicina alla sua ultima stagione. La decisione di Netflix, del tutto drastica ed inevitabile, ha però scatenato l’ira di milioni di utenti Italiani. Scopriamo quindi di seguito tutte le novità in arrivo.

Netflix: Elite, Black Mirror e Riverdale riconfermate

In seguito allo scoppio della pandemia in tutto il mondo, purtroppo le produzioni Netflix sono state costrette a sospendere temporaneamente tutte le riprese. Ciò ha quindi costretto i vari produttori a far slittare le date di rilascio che, ad oggi, risultano essere ancora un’incognita.

Nel caso di Suburra, però, a quanto pare il rilascio della terza ed ultima stagione non dovrebbe subire ritardi. Le riprese, infatti, sono terminate ormai da tempo, il che fa ben sperare per un rilascio imminente. Nonostante ciò, però, i fan della serie dovranno aspettare ancora qualche settimana poiché, secondo alcune indiscrezioni, il rilascio della nuova season avverrà nel periodo Estate/Autunno 2020.