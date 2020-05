Il nuovo Codice sulla Privacy (GDPR) ha imposto maggiore rigore in merito al “Trattamento dei Dati Personali” anche per chi possiede un telefono. I dispositivi Android ed iOS sono costantemente bersaglio di spie e società che sono nel giro della compravendita di informazioni sensibili. Il timore che ci si possa ritrovare con il telefono sotto controllo alimenta le paranoie di molti. Ogni dubbio viene fugato con l’uso di una serie di codici segreti da usare per saperne di più sul nostro stato di riservatezza. Ecco come fare.

I trucchi per scoprire se il telefono è sotto l’occhio delle spie

Esistono servizi online che consentono di verificare la sicurezza email per scoprire se il nostro indirizzo di posta è stato hackerato. Ad ogni modo esistono diverse vie traverse attraverso cui gli hacker agiscono per avere un nostro profilo completo. Si può parlare di phishing, smishing o app malevole. In ogni caso ne possiamo sapere di più usando questi codici.