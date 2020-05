Un paio di settimane fa, in concomitanza con la fine del mese di aprile 2020, l’operatore virtuale 1Mobile aveva deciso di prorogare le proprie offerte fino al prossimo 15 maggio 2020, mancano quindi ancora pochi giorni.

Alcune delle offerte proposte dall’operatore arrivano ad offrire anche 90 GB di traffico internet al mese ad un prezzo davvero molto vantaggioso. Ricordiamone insieme qualcuna.

1Mobile: ancora pochi giorni per attivare alcune offerte

Le prime due offerte di cui vogliamo parlarvi sono caratterizzate da un meccanismo di aumento dei Giga e contestuale riduzione del prezzo dopo tre mesi. Queste permettono ai clienti di ottenere più traffico dati ad un prezzo più basso. Iniziamo con la 75XPlus Reward che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 75 GB di traffico internet al prezzo di 9.99 euro al mese. Dal terzo mese all’offerta saranno aggiunti ulteriori 15 GB di traffico internet ed il costo si ridurrà a 7.99 euro al mese. Il costo di attivazione è pari a 10 euro.

La seconda offerta è denominata Large Plus Reward che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 40 SMS verso tutti i numeri nazionali, 35 Giga di traffico dati in 4G al prezzo di 6.99 euro al mese. A partire dal terzo mese, l’offerta offrirà invece un aumento del traffico dati che raggiungeranno quota 50 Giga al mese e un abbassamento del costo mensile, che scenderà a 5,99 euro al mese. In questo caso il costo di attivazione è di 8 euro.

Entrambe le offerte sono attivabili dagli attuali clienti Tim, WindTre, Iliad, Fastweb Mobile e qualsiasi operatore virtuale escluso Vodafone. Passando ad un altro tipo di offerte, che non prevedono la riduzione del canone mensile, troviamo la 60 Plus Limited Edition che prevede minuti illimitati verso tutti e 60 Giga di traffico dati, oltre a tariffe internazionali agevolate, al costo di 10 euro al mese. A partire dal terzo mese verranno offerti in omaggio ulteriori 5 Giga e 50 SMS al mese allo stesso prezzo, portando il totale a 65 Giga. Il costo di attivazione è di 10 euro.

Infine, la 1Mobile Special Plus prevede invece minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 Giga di traffico dati in 4G e tariffe internazionali agevolate a consumo verso l’estero a 9,90 euro al mese. Il costo di attivazione è pari a 5 euro e dal terzo rinnovo si ricevono 5 Giga e 50 SMS al mese allo stesso prezzo. Per scoprire tutte le altre offerte o per avere maggiori informazioni, non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore. Vi ricordo che le offerte, salvo proroghe nei prossimi giorni, saranno attivabili fino al prossimo 15 maggio 2020.