L’operatore WindTre continua a proporre delle incredibili offerte operator attack che permettono di ricevere delle abbondanti quantità di Giga di traffico dati. I clienti che procedono con il trasferimento del numero possono richiederne l’attivazione ma soltanto in base all’operatore di provenienza. La tariffa WindTre Go 50 Fire Plus, ad esempio, può essere attivata soltanto dai clienti Iliad, PosteMobile e Fastweb, i quali hanno la possibilità di richiederla tramite il sito ufficiale http://www.windtre.it.

Passa a WindTre e attiva l’offerta Go 50 Fire Plus a meno di 7,00 euro al mese!

L’offerta WindTre Go 50 Fire Plus è disponibile a soli 6,99 euro al mese e non prevede alcun costo di attivazione. I clienti, al momento dell’attivazione, vanno incontro esclusivamente alla spesa prevista per ottenere la nuova SIM e al primo rinnovo anticipato della tariffa. Il gestore permette di ricevere la nuova SIM direttamente a casa tramite corriere, senza dover andare incontro a costi di spedizione.

Il gestore permette di ricevere delle soglie abbondanti di minuti, SMS e Giga di traffico dati. Infatti, è possibile usufruire di minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati.

Il costo mensile include il servizio di segreteria telefonica, che può essere disattivato digitando ##004# INVIO; il servizio Ti ho Cercato, che può essere disattivato chiamando il 403020; e il servizio SMS di ricevuta di ritorno, la cui disattivazione può avvenire tramite le impostazioni del proprio dispositivo.

E’ possibile ottenere gratuitamente anche l’app ufficiale WindTre, che permette di conoscere il credito residuo e i consumi effettuati.