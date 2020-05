Uno dei passatempi migliori, nonché una delle soluzioni perfetta per vedere le persone anche da lontano, è sicuramente WhatsApp. La nota applicazione è riuscita a fungere da vera e propria arma contro il coronavirus, ma ora tutti sono più fiduciosi con l’inizio della fase due. Le funzioni dell’applicazione ormai famosa da diversi anni sono riuscite a mettere in mostra ancora una volta l’utilità degli smartphone. Chiamate e videochiamate sono state eseguite a milioni proprio durante gli ultimi due mesi.

Tutti gli utenti però adesso aspettano un nuovo aggiornamento proprio di WhatsApp, come hanno anticipato le indiscrezioni degli ultimi giorni. Sono tante le voci che si stanno susseguendo da diverso tempo, anche se la novità sembra ormai esser stata individuata. Si tratta di una grande aggiunta che tanti utenti attendono da molto tempo, soprattutto perché concederà loro una comodità in più.

WhatsApp, il nuovo aggiornamento porta finalmente la funzione Multi Device per gli utenti

No, non è ancora disponibile la funzione di cui stiamo per parlarvi, ma a breve arriverà. L’opzione Multi Device è finalmente pronta per lo sviluppo finale, visto che ad anticiparlo e il noto portare da tutti conosciuto con il nome di WABetaInfo.

Molti clienti hanno sempre richiesto una funzionalità che potesse permettere loro di utilizzare il proprio account WhatsApp su più dispositivi. Questo in realtà è possibile, ma bisogna disconnettere subito, o meglio in automatico, il proprio account dal dispositivo principale. Con la nuova funzione non sarà più necessario, dal momento che potrete utilizzare il vostro account su più dispositivi in contemporanea semplicemente scannerizzando un QR Code.