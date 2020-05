Il volantino Trony rende davvero felici gli utenti, proprio per la capacità dell’azienda di proporre al pubblico italiano una lunga serie di offerte, tutte accomunate da una natura promozionale veramente apprezzata, il cosiddetto Sconto IVA.

La campagna attualmente disponibile, non può in nessun modo essere fruita sul sito ufficiale del rivenditore, è importante ricordare, infatti, che gli utenti potranno completare gli acquisti solo ed esclusivamente nei negozi sul territorio (con, se proprio, piccole differenze di socio in socio).

Volantino Trony: ottime offerte per tutti i gusti

Il volantino Trony ripercorre quindi quanto di buono avevamo già visto in passato, riuscendo a proporre nuovamente il cosiddetto Sconto IVA. A differenza della stessa promozione attualmente attiva da Euronics Tufano, in questo caso l’utente non si scontra con una limitazione sul valore effettivo da raggiungere. In altre parole, per approfittarne basterà recarsi in negozio, aggiungere al carrello tutti i prodotti desiderati e, una volta arrivati in cassa, godere della riduzione del 18,04% rispetto al prezzo di listino.

Dal momento in cui stiamo effettivamente parlando di uno Sconto IVA, è bene comunque ricordare che non corrisponderà mai ad uno sconto effettivo del 22%, in quanto viene attuato lo scorporo dell’IVA, applicata su un prezzo base molto più basso di quanto noi oggi vediamo sullo scontrino, nonché corrispondente esattamente al 18,04%.

Per ogni altra informazione legata al corrente volantino Trony, consigliamo l’apertura delle pagine sottostanti, ricordando sempre le limitazioni discusse in precedenza.