Vodafone rilancia la sfida alle dirette rivali del settore della telefonia mobile, proponendo al pubblico la possibilità di fruire di uno sconto speciale sullo shop online di Unieuro a tutti i clienti, a patto però che questi risultino essere iscritti al programma Happy Black.

In un periodo storico in cui effettivamente gli acquisti online sono schizzati alle stelle, l’attenzione dell’operatore telefonico in red verso il mondo dell’e-commerce risulta essere più che apprezzabile. Dopo aver convinto con la nuova promozione Special 50 Digital Edition da 7 euro al mese, in esclusiva per i consumatori in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o MVNO, ecco giungere una nuova proposta che vi farà risparmiare non poco.

Vodafone e Unieuro: come funziona e come richiedere la promozione

La promozione è fruibile da qualsiasi utente sul territorio nazionale (naturalmente in possesso di un numero telefonico Vodafone), a patto però che sia iscritto al programma di fidelizzazione Happy Black.

Se non lo conoscete, ricordiamo presentare un costo fisso di circa 1,99 euro al mese e creato appositamente per avvicinare il cliente a tanti servizi aggiuntivi, sconti o promozioni in esclusiva (ad esempio, una delle più richieste riguardava un tot euro di sconto su ogni prenotazione su Booking).

L’ultima trovata vede proporre la possibilità di godere di uno sconto di 10 euro su ogni ordine di almeno 89 euro sull’e-commerce ufficiale di Unieuro. L’utente potrà scegliere qualsiasi prodotto (la cifra può essere raggiunta cumulando più unità), le spese di spedizione sono incluse e, per vedersi scontare il prezzo finale, dovrà solamente inserire il coupon nell’apposito spazio prima di completare l’ordine solo sul sito di Unieuro.