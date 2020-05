Unieuro ha lanciato un volantino che potremmo quasi definire mostruoso, tutte le offerte elencate al suo interno possono essere colte al volo sia nei punti vendita in Italia, che ovviamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

Con la riapertura al pubblico dei negozi, infatti, ora è possibile recarsi personalmente per completare gli acquisti; tuttavia, nel caso in cui non vi fidiate, o comunque cerchiate di uscire di casa il meno possibile, sappiate che potrete raggiungere gli stessi prezzi anche sul sito ufficiale, ottenendo in cambio la spedizione gratuita su ogni ordine superiore ai 49 euro.

Volantino Unieuro: quali sono i migliori prodotti in promozioni

Il prodotto di cui vogliamo sicuramente consigliare l’acquisto è lo Huawei P30 Pro, uno smartphone che in nessun modo necessita di presentazioni, in grado di soddisfare utenti esigenti e non solo con prestazioni da top di gamma assoluto. La richiesta del periodo si aggira attorno ai 599 euro, ovviamente per la versione no brand.

Le alternative incluse all’interno del volantino Unieuro si muovono esattamente nella direzione opposta, infatti l’azienda ha deciso di virare verso soluzioni più economiche possibile, anche a discapito della qualità generale. I prodotti in promozione richiedono un esborso complessivo inferiore ai 300 euro, sempre sbrandizzati.

Non andiamo oltre, data la grandissima molte di modelli effettivamente disponibili, raccomandiamo la visione delle pagine del volantino elencate qui sotto. Gli acquisti, come specificato in precedenza, possono essere completati anche online sul sito ufficiale.