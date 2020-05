Molto spesso in rete si legge la lista dei modelli di smartphone con un livello di radiazioni elevato, indicandoli come i più pericolosi e dannosi per l’organismo umano. Fortunatamente, tuttavia, la maggior parte dei terminali attualmente in commercio presenta livelli nella norma, se non addirittura inferiori alle medie mondiali.

La misurazione delle radiazioni emesse dai dispositivi portatili avviene per mezzo del cosiddetto SAR, acronimo di tasso assorbimento specifico, misurante proprio il quantitativo di radiazioni assorbite dal corpo umano per unità di chilogrammo. Consapevole della probabile correlazione tra radiazioni e l’insorgenza di malattie nell’organismo, l’Unione Europea ha imposto un limite massimo di 2W/Kg a tutti i dispositivi effettivamente commercializzati sul territorio.

Dopo avervi raccontato i modelli “più pericolosi” in quest’altro articolo, è arrivato il momento di mostrarvi l’elenco dei più virtuosi, ovvero coloro che presentano un SAR in grado di rasentare lo 0. La lista è stata realizzata da un’agenzia e riguarda gli smartphone commercializzati fino ai primi mesi del 2020.

Smartphone e radiazioni: la lista dei più virtuosi