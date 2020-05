I colleghi di XDA-Developers hanno condiviso alcune delle informazioni più importanti di Realme Watch, uno smartwatch dal prezzo contenuto e con OS proprietario. Osservando le immagini di cui i ragazzi sono riusciti ad entrare in possesso, notiamo che Realme Watch presenta un’estetica piuttosto familiare, con un display quadrato dagli angoli arrotondati e cornici piuttosto spesse. E’ anche presente un tasto sul lato, che molto probabilmente permetterà di bloccare/sbloccare il dispositivo e di navigare all’interno del menù.

Stando a quanto riferito dai ragazzi di XDA-Developers, Realme Watch disporrà di uno schermo touch LCD TFT da 1,4 pollici con una risoluzione di 320 × 320 pixel. Il dispositivo sarà dotato di una batteria con una capacità di 160 mAh che dovrebbe garantire fino a sette giorni di autonomia con monitoraggio costante della frequenza cardiaca. Supporterà anche la tecnologia Bluetooth 5.0, sarà resistente all’acqua e alla polvere ma non sarà dotato di tecnologia GPS integrata, per cui sarà necessario accoppiarlo con lo smartphone per tenere traccia dei passi compiuti e dei chilometri percorsi, per esempio.

Realme Watch, sensoristica e funzionalità principali

La sensoristica include anche un accelerometro, un sensore per il monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca e quello per il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue. Lo smartwatch dovrebbe anche supportare 15 modalità sport: corsa all’aperto, camminata, nuoto, corsa indoor, riding (indoor e outdoor), aerobica, allenamento, calcio, basket, badminton, tennis da tavolo, yoga, macchina ellittica e cricket.

1 su 8

Realme Watch supporterà anche di funzioni legale a promemoria per la sedentarietà, per l’idratazione, e per la respirazione. Il dispositivo disporrà di almeno cinque watch faces, ma probabilmente sarà possibile scaricare più quadranti attraverso l’app dedicata. Sarà possibile controllare la musica, utilizzare l’app Orologio, Meteo, Cronometro, Trova il mio telefono ed altro. Al momento, tuttavia, non si hanno informazioni relative al lancio del dispositivo e al mercato di riferimento. Non sappiamo, infatti, se Realme Watch verrà commercializzato anche in Italia o se la sua disponibilità verrà limitata al mercato indiano.