La piattaforma di streaming online Netflix sembra essere molto utilizzata negli ultimi tempi in cui la quarantena dovuta al Coronavirus ha stravolto la quotidianità di tutti. Alcuni utenti riescono a sorvolare su alcuni problemi rilassandosi sul divano e guardando una serie televisiva o un film, ma in tanti sembrano non pensare altro che alle nuove puntate di alcune serie tv: Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra.

Netflix pronta a introdurre delle nuove puntate di Riverdale, Elite, Suburra e Black Mirror

Tantissimi utenti non aspettano altro che la stagione finale di Suburra che sarebbe dovuta sbarcare su Netflix in questi mesi, ma purtroppo l’arrivo del Coronavirus ha interrotto le riprese in atto. La produzione, dunque, è momentaneamente ferma e nessuno conosce una possibile data di lancio della terza stagione.

I fan di Black Mirror, invece, stanno aspettando la sesta stagione da più di un anno e finalmente lo sviluppatore della serie si è pronunciato in merito comunicando che il lancio dei nuovi episodi è previsto per l’anno 2021. Secondo le parole del regista, inoltre, sarà la stagione più complessa della serie.

La serie televisiva spagnola Elite è in lavorazione per la quarta stagione, ma anche in questo caso la produzione è momentaneamente bloccata dal Coronavirus. Fortunatamente, i fan hanno visto la terza stagione poche settimane fa.

Per quanto riguarda Riverdale anche in questo caso non si conoscono bene i dettagli del suo destino. La produzione sta lavorando ad una quinta stagione, ma le riprese non possono proseguire per limitare la diffusione del Covid-19.