L’OMS lancerà un’app COVID-19 per i paesi che non ne hanno una propria

OMS: l’obbiettivo è realizzare un’app che sia disponibile per tutti

L’organizzazione sta anche cercando di aggiungere la traccia dei contatti e ha parlato con Apple e Google dell’utilizzo della tecnologia di monitoraggio congiunta. Problemi legali e sulla privacy hanno impedito all’OMS di mettere in atto i vari procedimenti per costruire l’app, ha detto Mariano. Apple e Google hanno entrambi promesso un sistema decentralizzato che mantiene i dati anonimi. C’è da dire però che, purtroppo, ci sono ancora preoccupazioni che le aziende potrebbero usare impropriamente i dati per realizzare un profitto in seguito.