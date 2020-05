Iliad: gli utenti sono felicissimi grazie alla novità più richiesta

Come Iliad in questo momento ci sono pochi gestori che possono rendere le cose più difficili alle grandi armate della telefonia mobile. Il provider che arriva dalla Francia e che si è affermato come gestore italiano a tutti gli effetti ormai da due anni, continua nella sua cavalcata trionfale.

È molto difficile per tutti riprendersi gli utenti, visto che la promozione di Iliad restano uguali per sempre. Tutti infatti sanno che l’azienda non cambia per nulla i propri prezzi in corso d’opera, lasciandoli uguali proprio per favorire la permanenza del pubblico. Basti pensare che con questo tipo di politica il provider è arrivato al quarto posto in graduatoria in pochissimo tempo. Il merito è del gran numero di utenti, ormai 5,5 milioni di cui il 98% contenti. Adesso però c’è una grande novità, la quale va a mixarsi perfettamente con la promozione migliore di sempre.

Iliad, sul sito ufficiale c’è ancora la migliore promozione ma con una grande novità richiesta a gran voce negli ultimi mesi

La Giga 50 è ancora disponibile, partendo da questo presupposto si può parlare della grande novità che Iliad ha inserito nelle sue promozioni. Ogni offerta del gestore ha sempre goduto di 2 giga per il traffico dati in roaming all’estero, ma ora le cose cambiano.

Tutti infatti grazie all’aggiornamento delle offerte potranno avere finalmente 4 giga in 4G anche all’estero, in modo da avere meno apprensione in fase di navigazione. L’offerta da 50 giga intanto resta ancora valida per tutti, e con il solito prezzo di 7,99 € al mese per sempre.