Iliad anche in questo 2020 conferma la sua costante crescita nel mercato della telefonia italiana. Oramai il provider transalpino rappresenta una certezza per gli utenti ed anche per gli addetti ai lavori che ora prevedono per l’operatore una lunga battaglia con TIM, Vodafone e WindTre.

Iliad guarda sempre più al futuro: in arrivo anche la Fibra Ottica

La ragione principale per analizzare il successo di Iliad sino a questo momento sono ovviamente le offerte low cost. Grazie ad iniziative come Giga 50, l’operatore ha raccolto un’ampia platea di pubblico composta da più di cinque milioni di unità.

Ovviamente per consolidare questo successo nel tempo sarà necessario anche un salto di qualità per quanto concerne i servizi. In aggiunta a servizi extra già disponibili, il provider sta preparando il campo per ulteriori sorprese.

Ovviamente le aspettative maggiori del pubblico sono rivolte al 5G. Gli sviluppatori, ad oggi, confermano la loro prospettiva di lancio per le reti ad alta velocità. Entro la fine del 2020 o al massimo all’inizio del nuovo anno, già tanti clienti potranno beneficiare del 5G.

Se il lancio del 5G rappresenta la novità a breve termine, per il futuro a lungo termine vi è un’ulteriore buona notizia. Entro il 2024, infatti, Iliad entrerà anche nel campo della telefonia fissa in Italia.

Dopo le frequenti richieste del pubblico, i dirigenti sono ora già al lavoro per la creazione di una rete per la Fibra Ottica. Molto presumibilmente l’obiettivo di Iliad sarà replicare la strategia commerciale della telefonia mobile anche nel settore della telefonia domestica.