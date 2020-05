Il volantino Esselunga riproposto in tutti i punti vendita in questi giorni è sicuramente uno dei migliore che abbiamo mai visto, in primis proprio per la possibilità di acquistare alcuni dei più interessanti prodotti di tecnologia generale, senza richiedere esborsi particolarmente elevati.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Esselunga, possono essere completati in esclusiva solo nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale dell’azienda. Ad oggi, infatti, non esiste la possibilità di raggiungere la tecnologia online, nonostante il periodo che stiamo attraversando.

Volantino Esselunga: il risparmio è altissimo

Il volantino Esselunga raccoglie un paio di offerte di qualità davvero sopraffina, a partire dal Samsung Galaxy S10, attualmente in vendita alla modica cifra di 599 euro. Sebbene comunque sia il modello del 2019, a conti fatti include ancora caratteristiche tecniche perfettamente in grado di soddisfare anche l’utente più esigente, la versione commercializzata è la no brand.

Ancora più economica, invece, è la televisione da 24 pollici marca United (tecnologia Led), compatibile con il nuovo standard di comunicazione DVB T2. Il prezzo finale di vendita ha davvero dell’incredibile, basteranno infatti soli 89 euro per completarne l’acquisto (ovviamente la qualità non è altissima, ma per una spesa così ridotta non si poteva sperare di meglio).

I prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, sempre e soltanto da esercitare nei negozi sparsi per il territorio, come anche la modalità d’acquisto.