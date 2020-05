CoopVoce: con la TOP 50 tutti possono avere una grande promo

Dare credito ad un gestore come CoopVoce è sempre risultato difficile per gli utenti che non hanno mai preso sul serio le promo di quest’azienda. Effettivamente rimaneva molto difficile fidarsi di una realtà che offriva promozioni molto convenienti ma con pochi contenuti. Il problema del gestore di Coop è stato sempre questo, pochi euro per sottoscrivere una promo ma davvero pochi contenuti per utilizzarla. Questo ha spinto tutti a scegliere altri provider, i quali hanno sempre messo a disposizione qualche contenuto in più.

Ora però CoopVoce ha cambiato totalmente spartito, riuscendo a mettere in campo il meglio di sé. Ci sono molti più contenuti all’interno delle sue offerte e proprio per questo ora si attesta come uno dei primi provider virtuali in assoluto. Gli utenti parlano inoltre di una grande affidabilità visto che nessuno ha mai ricevuto brutte sorprese dopo la sottoscrizione di una promo.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 50 batte tutti con la quantità elevata di giga e di minuti

La ChiamaTutti è la linea di CoopVoce che include al suo interno più offerte disponibili a turno. La turnazione è spesso mensile, anche se in queso caso la nuova promo è disponibile ormai da oltre 45 giorni.

Si tratta della nuova ChiamaTutti TOP 50, soluzione che già dal nome dovrebbe rendere l’idea in merito ai contenuti al suo interno. Questa costa solo 10 € al mese per sempre, ed è sottoscrivibile anche da coloro che hanno già una promozione del provider.

All’interno dell’offerta potete trovare minuti senza limiti, 1000 SMS e 50 giga di traffico dati in 4G per navigare.